Правительство подняло оклады мэру Киева и другим чиновникам

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (РБК-Украина)

Также повышены оклады чиновников администраций и местных советов

Кабинет министров Украины повысил оклады городскому голове Киева и другим чиновникам. В частности, оклад мэра повышен до более 19 тысяч гривен.

Соответствующие документы опубликованы на правительственном портале.

Согласно постановлению, должностной оклад главы КГГА повышен до 19 360 гривен с 17 760 гривен, его первого заместителя и секретаря Киеврады - до 16 940 гривен с 15 540 гривен, заместителей - до 15 125 гривен с 13 880 гривен.

Кроме того, выросли оклады руководителей и сотрудников всех городских и районных администраций. Отметим, кроме окладов чиновникам начисляются надбавки за интенсивность труда и выслугу лет.

Фото: новые оклады для чиновников

Напомним, Верховная рада Украины на период карантина ограничила размер заработных плат чиновников десятью минимальными зарплатами, то есть максимум составляет 47 тысяч гривен.

Ранее также разгорелся скандал после того, как члены Центральной избирательной комиссии начислили себе премии в размере 200-300 тыс. гривен, в ситуации разбирался комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Автор: РБК-Украина