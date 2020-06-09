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Правительство не планирует ослаблять карантин во Львове

Новости » Коронавирус     09.06.2020 - 14:53
Правительство не планирует ослаблять карантин во Львове
Фото: здание Кабинета министров (РБК-Украина)

Ранее власти Львовской области обратились с просьбой ослабить карантин

В правительстве не планируют ослаблять карантин во Львове. Обращение властей назвали "политическим", так как есть критерии Минздрава, которые не позволяют смягчить ограничения.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

Так, в правительстве прокомментировали заявление мэра Львова Андрея Садового, в котором он рассказал, что провел совместное совещание с премьер-министром с попыткой убедить дать областной комиссии по чрезвычайным ситуациям разрешение на ослабление карантина в городе.

"Но ведь он не сказал, что убедили... Если они не подпадают, то это более политическое обращение. Действует адаптивный карантин и критерии. Тем более Львов, где все плохо. Если даже совещание проводили потому, что там исключительно плохая ситуация", - рассказали в правительстве.

По словам собеседника, на заседании правительства в среду не будут рассматриваться исключения в отношении карантинных мероприятий для отдельных городов или регионов.

"Завтра в повестке дня будут вноситься изменения в постановление, но исключения для городов - невозможно. В правительстве не могут рассмотреть ослабление карантина для отдельных регионов, ведь сейчас действует адаптивный карантин", - добавили в Кабмине.

Напомним, городской глава Львова Андрей Садовый и председатель Львовской ОГА Максим Козицкий просили Кабмин разрешить возобновить работу областных маршрутов, фитнес-центров и спортивных учреждений.

При этом Минздрав считает, что Львовская область не готова к ослаблению карантина из-за большого числа новых заражений коронавирусом за последние 7 дней.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины ЛьвовЛьвовская областькарантинКоронавирус
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