Правительство отстранило главу "Аграрного фонда"

Кабинет министров отстранил главу "Аграрного фонда" Андрея Радченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в Facebook.

Соответствующее решение правительство приняло 23 октября. По словам Милованова, на новую должность будет открыт конкурс. Также он заявил о необходимости закрытия фонда.

Кроме этого, правительство отстранило главу Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимира Лапу, а также его первого заместителя Александра Жука. Временно исполняющим обязанности главы назначена Ольга Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ подозревает руководство "Аграрного фонда" в сговоре с предприятиями бизнесмена Дмитрия Фирташа при закупке и хранении минеральных удобрений в 2017 году, что нанесло ущерб госпредприятию на сумму 243,41 млн грн.

Антимонопольный комитет 5 сентября по делу о злоупотреблениях группы Дмитрия Фирташа на рынке минеральных удобрений в 2014-2017 годах наложил штраф на ООО "НФ Трейдинг Украина" в размере 107 млн грн. В отношении компаний "Северодонецкое объединение "Азот", "Ривнеазот" и "Азот" (Черкассы) применено принудительное разделение.