Правительство Нидерландов ушло в отставку после скандала с пособиями для детей

Правительство Нидерландов уходит в отставку во главе с премьер-министром Марком Рютте. Все из-за обвинений в адрес граждан в мошенничестве.

Об этом сообщает телеканал NOS.

Рютте подал в отставку и ее должен принять король Виллем-Александр. Позже в пятницу премьер-министр Нидерландов должен дать пресс-конференцию в связи с отставкой.

Причиной отставки правительства стали ошибочные обвинения налоговых органов в адрес более 20 тысяч семей в мошенничестве с получением пособия для детей.

Семьям было предписано вернуть пособия, полученные за несколько лет - начиная с 2012 года. Из-за этого многим пришлось объявить себя банкротами, переехать в другое жилье и стать ответчиками по искам на десятки тысяч евро.

В ходе разбирательства выяснилось, что "мошенничеством" оказались неправильно заполненные справки или отсутствие подписей в них.

Правительство страны извинилось и выделило более 500 миллионов евро на урегулирование ситуации, с выплатой до 30 тысяч евро каждой пострадавшей семье.

Напомним, ранее в Нидерландах продлили действующий на территории страны карантин на три недели.

Отметим, что с 15 декабря в Нидерландах действует локдаун. Все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, закрыты.