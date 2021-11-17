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Правительство назначило главу НСЗУ

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Киев, Среда 17 ноября 2021 13:29
Правительство назначило главу НСЗУ Фото: новоназначенная глава НЗСУ Наталья Гусак (кадр видео)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет Министров назначил главу Национальной службы здоровья Украины. Ею стала Гусь Наталья Борисовна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Что известно о Наталье Гусак

До этого она работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации, курировала медицинское направление.

Также Наталья Гусак был региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы U-LEAD с Европой.

Напомним, что сегодня Кабинет министров согласовал увольнение председателя Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Анатолия Полоскова.

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