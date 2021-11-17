Правительство назначило главу НСЗУ
Фото: новоназначенная глава НЗСУ Наталья Гусак (кадр видео)
Кабинет Министров назначил главу Национальной службы здоровья Украины. Ею стала Гусь Наталья Борисовна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.
Что известно о Наталье Гусак
До этого она работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации, курировала медицинское направление.
Также Наталья Гусак был региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы U-LEAD с Европой.
Напомним, что сегодня Кабинет министров согласовал увольнение председателя Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Анатолия Полоскова.