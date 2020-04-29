Правительство направит более 240 млн гривен недофинансированным больницам

Правительство направит 240 миллионов гривен к недофинансированным больницам в регионах. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, средства будут направлены в больницы, которым не хватило средств на выплату заработных плат.

"С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием учреждений здравоохранения, которое мы остро ощущаем со стартом второго этапа реформы с 1 апреля, Минздрав совместно с Минфином проработали вопрос получения финансирования в апреле средств субвенций, которое было предусмотрено регионам на октябрь-декабрь в размере 241,8 млн гривен. Эти средства будут перечислены регионам казначейской службы уже сегодня-завтра", - заявил Степанов.

Ранее в Минздраве сообщали, что 984 больницы получат в этом году меньше средств, чем в прошлом. По словам Степанова, что в некоторых больницах финансирование уменьшится до 50%.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил, что после завершения эпидемии коронавируса в Украине нужно изменить подход к медицинской реформе. Как отметил президент, на данный момент в Украине большинство процессов в медицины происходит в ручном режиме.