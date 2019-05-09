Правительство Ливии пригрозило приостановить работу иностранных фирм в стране

Фото: война в Ливии (twitter.com/africarivista)

В такой сопособ власти пытаются оказать давление на Европу для помощи в остановке наступления на столицу

Признанное международным сообществом правительство Ливии обратилось к 40 иностранным фирмам, среди которых французская нефтяная компания Total, с просьбой о продлении их лицензии или приостановке деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что ливийское правительство пытается в такой способ оказать давление на Европу, чтобы они посодействовали для прекращения наступления на столицу страны Триполи.

В постановлении сказано, что у фирм есть три месяца для продления лицензий министерства экономики и промышленности после чего их деятельность будет приостановлена.

Также сообщается, что указ был опубликован на следующий день после того, как премьер-министр Ливии Файзер аль-Серрандж провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время встречи Макрон призвал к прекращению огня, но при условии, что все вооруженные группы будут подвергаться мониторингу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ливии в результате боев за Триполи погибло 443 человека. С начала наступления на столицу страны Триполи сил самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара, по последним данным, погибло 443 человека, 2110 получили ранения.