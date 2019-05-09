Уряд Лівії погрожує призупинити роботу іноземних фірм в країні

Фото: війна в Лівії (twitter.com/africarivista)

У такий сопособ влада намагається чинити тиск на Європу для допомоги у зупинці наступу на столицю

Визнаний міжнародним співтовариством уряд Лівії звернулося до 40 іноземним фірм, серед яких французька нафтова компанія Total, з проханням про продовження ліцензії або припинення діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що лівійський уряд намагається в такий спосіб чинити тиск на Європу, щоб вони посприяли для припинення наступу на столицю країни Тріполі.

У постанові сказано, що у фірм є три місяці для продовження ліцензій міністерства економіки та промисловості після чого їх діяльність буде припинена.

Також повідомляється, що указ був опублікований на наступний день після того, як прем'єр-міністр Лівії Файзер аль-Серрандж провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час зустрічі Макрон закликав до припинення вогню, але за умови, що всі збройні групи будуть піддаватися моніторингу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Лівії в результаті боїв за Тріполі загинуло 443 людини. З початку наступу на столицю країни Тріполі сил самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара, за останніми даними, загинуло 443 людини, 2110 отримали поранення.