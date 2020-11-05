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Правительство Камбоджи пошло на самоизоляцию из-за контакта с главой МИД Венгрии

Четверг 05 ноября 2020 12:00
Правительство Камбоджи пошло на самоизоляцию из-за контакта с главой МИД Венгрии
Фото: Гун Сен (flickr.ASEAN Secretariat)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 5 ноября, премьер-министр Камбоджи Хун Сен и четыре министра ушли на карантин. Такое решение было принято после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в день, когда он получил положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Associated Press.

Хун Сен сообщил, что у него отрицательный результат теста. Однако он будет оставаться на карантине в течение 14 дней. Также Министерство здравоохранения Камбоджи сообщило, что все 628 человек, которые были задействованы в приеме венгерской делегации, имеют отрицательные тесты, но должны уйти на карантин на две недели.

Напомним, в понедельник Сийярто получил отрицательный результат теста перед отъездом из Венгрии, его тест был отрицательный и в Камбодже. Во вторник он посетил Гун Сена и провел отдельные встречи с министром иностранных дел Праком Сохонном и министрами торговли и сельского хозяйства.

Того же дня Сийярто отправился в Бангкок (Таиланд), где после прибытия получил положительный результат теста. Он был помещен в карантин перед отъездом в Венгрию и все его встречи в Бангкоке были отменены.

Также РБК-Украина сообщало, что министр юстиции Дании Ник Хеккеруп получил положительный тест на коронавирус и имеет симптомы. После этого было принято решение, что премьер-министр страны Метте Фредериксен и 13 членов правительства перейдут на дистанционную работу и сдадут тест.

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