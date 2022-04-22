Правительство изменило порядок выплат льгот и жилищных субсидий

Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления льгот и жилищных субсидий. В условиях военного положения на части территорий субсидии на неотапливаемый сезон переназначат автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 19 апреля 2022 г. № 462 .

Согласно документу, на территории административно-территориальных единиц, где структурные подразделения по вопросам социальной защиты не имеют возможности обеспечить подготовку выплатных документов и проведения финансирования, выплата жилищных субсидий и льгот проводится за апрель 2022 года специальной формуле.

Кроме того, на территории административно-территориальных единиц, где по состоянию на 1 мая 2022 года структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения не имеют возможности обеспечить рассмотрение вопроса о субсидиях на неотапливаемый сезон, они переназначаются автоматически.