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Правительство Грузии автоматически ушло в отставку

Тбилиси, Пятница 11 декабря 2020 15:44
Правительство Грузии автоматически ушло в отставку
Фото: премьер Грузии Георгий Гахария (flickr com worldeconomicforum)
Автор: РБК-Украина

Правительство Грузии автоматически ушло в отставку после утверждения парламента нового созыва. Премьер-министр Георгий Гахария и его кабинет теперь считаются исполняющими обязанности.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Сообщается, что у парламента Грузии 10 созыва будет почти месяц на утверждение нового правительства. Кандидатуру премьера представит правящая "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в течение двух недель после первого заседания.

Также сообщается, что Гахария останется на посту премьера. После того, как его кандидатуру официально утвердят, он предстанет с новым кабинетом министром и новой программой правительства для утверждения в парламенте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии официально признали полномочия парламента нового созыва. Первое заседание прошло без оппозиционных депутатов. Они до сих пор не признают итоги выборов и отказываются от своих мандатов.

Парламентский выборы Грузии тоже проходили на фоне бойкота оппозиции.

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