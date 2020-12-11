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Уряд Грузії автоматично пішов у відставку

Тбілісі, П'ятниця 11 грудня 2020 15:44
Уряд Грузії автоматично пішов у відставку
Фото: прем'єр Грузії Георгій Гахарія (flickr com worldeconomicforum)
Автор: РБК-Україна

Уряд Грузії автоматично пішов у відставку після затвердження парламенту нового скликання. Прем'єр-міністр Георгій Гахарія та його кабінет тепер вважаються виконуючими обов'язки.

Про це повідомляє "Грузія Online".

Повідомляється, що у парламенту Грузії 10 скликання буде майже місяць на затвердження нового уряду. Кандидатуру прем'єра представить правляча "Грузинська мрія - демократична Грузія" протягом двох тижнів після першого засідання.

Також повідомляється, що Гахарія залишиться на посаді прем'єра. Після того, як його кандидатуру офіційно затвердять, він постане з новим кабінетом міністром і новою програмою уряду для затвердження в парламенті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Грузії офіційно визнали повноваження парламенту нового скликання. Перше засідання пройшло без опозиційних депутатів. Вони досі не визнають підсумки виборів і відмовляються від своїх мандатів.

Парламентський вибори Грузії теж проходили на тлі бойкоту опозиції.

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