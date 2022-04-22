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Правительство готовит государственную помощь авикомпаниям и аэропортам

Фото: Правительство готовит государственную помощь авикомпаниям и аэропортам (avianews.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Антимонопольный комитет Украины на заседании 21 апреля 2022 г. одобрил проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении критериев оценки допустимости государственной помощи в области авиации».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.

Речь идет о поддержке, оказываемой аэропортам и авиационным перевозчикам Украины.

Документ создает правовые механизмы реализации положений Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» и формирует нормативно-правовую базу при осуществлении оценки допустимости государственной помощи в соответствующей отрасли.

Согласно проекту постановления, критерии оценки допустимости государственной помощи в авиационной отрасли должны содержать:

* цель и формы государственной помощи;

* категории получателей государственной помощи;

* максимальный размер;

• условия и способ расчета совокупного размера государственной помощи;

• расходы, которые могут быть возмещены получателям государственной помощи.

Также предлагается установить несколько видов государственной помощи и условия, при которых она является допустимой. А именно государственная помощь для:

* компенсации расходов за оказание услуг в области авиации, представляющих общий экономический интерес;

• предоставление инвестиционной и операционной государственной помощи аэропортам со среднегодовым пассажиропотоку / грузопотоком до 200 000 пассажиров / 200 000 тонн;

* оказание инвестиционной помощи аэропорту;

* оказание операционной помощи аэропорту;

• открытие новых воздушных маршрутов;

* и условия оказания помощи социального характера для перевозки пассажиров.

Важно, что в целом критерии оценки допустимости государственной помощи действуют исключительно в мирное время и не применяются во время действия военного положения.

Напомним, в комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти создали две рабочие группы, которые будут разрабатывать законопроекты и механизмы восстановления страны, предоставление жилья украинцам, потерявшим свои дома.

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