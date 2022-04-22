Правительство готовит государственную помощь авикомпаниям и аэропортам
Антимонопольный комитет Украины на заседании 21 апреля 2022 г. одобрил проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении критериев оценки допустимости государственной помощи в области авиации».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.
Речь идет о поддержке, оказываемой аэропортам и авиационным перевозчикам Украины.
Документ создает правовые механизмы реализации положений Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» и формирует нормативно-правовую базу при осуществлении оценки допустимости государственной помощи в соответствующей отрасли.
Согласно проекту постановления, критерии оценки допустимости государственной помощи в авиационной отрасли должны содержать:
* цель и формы государственной помощи;
* категории получателей государственной помощи;
* максимальный размер;
• условия и способ расчета совокупного размера государственной помощи;
• расходы, которые могут быть возмещены получателям государственной помощи.
Также предлагается установить несколько видов государственной помощи и условия, при которых она является допустимой. А именно государственная помощь для:
* компенсации расходов за оказание услуг в области авиации, представляющих общий экономический интерес;
• предоставление инвестиционной и операционной государственной помощи аэропортам со среднегодовым пассажиропотоку / грузопотоком до 200 000 пассажиров / 200 000 тонн;
* оказание инвестиционной помощи аэропорту;
* оказание операционной помощи аэропорту;
• открытие новых воздушных маршрутов;
* и условия оказания помощи социального характера для перевозки пассажиров.
Важно, что в целом критерии оценки допустимости государственной помощи действуют исключительно в мирное время и не применяются во время действия военного положения.
Напомним, в комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти создали две рабочие группы, которые будут разрабатывать законопроекты и механизмы восстановления страны, предоставление жилья украинцам, потерявшим свои дома.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.