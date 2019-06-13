В Гонконге из-за протестов эвакуировали правительство

Из-за беспорядков в центральной части Гонконга закрыты и эвакуированы все правительственные и административные здания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Решение о закрытии правительственных зданий приняли власти специального административного района Китая. Причиной этого решения послужили массовые протесты, начавшиеся вчера. Сегодня центр города оцеплен полицией, полицейские в штатском проверяют документы.

Протестующие тем не менее продолжают собираться на улицах, многие из них в масках и защитных очках на случай, если полиция снова применит слезоточивый газ. Сообщается о нескольких тысячах митингующих, главным образом это молодежь и студенты.

Напомним, накануне в Гонконге полиция применила силу - слезотовичивый газ и травматическое оружие - для разгона демонстрантов, требующих отменить поправки к закону об экстрадиции.

Рассмотрение поправок к закону было отложено. Глава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городе.

Принятие поправок к закону об экстрадиции позволит отправлять на материк и в другие страны, с которыми у Гонконга нет соглашений об экстрадиции, для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.