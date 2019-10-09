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Уряд Німеччини затвердив програму захисту клімату

Новини » Політика    09.10.2019 - 16:01
Уряд Німеччини затвердив програму захисту клімату
Ілюстративне фото (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

Тепер "кліматичний пакет" повинен затвердити Бундестаг

У середу, 9 жовтня, уряд Німеччини прийняв так званий кліматичний пакет - програму заходів для досягнення до 2030 року цілей у галузі захисту клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами міністра охорони навколишнього середовища Німеччини Свен Шульце, від нині кожне з відомств буде мати свої цілі, досягнення яких буде плануватися заздалегідь і контролюватися.

"Буде відомо, як ми будемо рухатися вперед у наступні роки, але ніхто не буде перевантажений", - зазначила вона.

Тепер "кліматичний пакет" повинен затвердити Бундестаг.

Запропоновані в "кліматичному пакет" заходів, в першу чергу, стосуються сфер енергетики, транспорту, будівництва і санації будівель, а також сільського господарства.

загалом Німеччина планує до 2030 року зменшити викиди парникових газів на 55% порівняно з 1990 роком. До середини століття Німеччина планує стати "кліматично нейтральним", повністю зупинивши викиди шкідливих для клімату парникових газів.

Прийняття "кліматичного пакету" до останнього супроводжувалося численними суперечками серед чиновників і критикою з боку екологічних активістів. Ще у вересні під час узгодження "кліматичного пакету" уряд вирішив спрямувати на заходи щодо захисту клімату 54 млрд євро.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина планувала в ході проведення генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку приєднатися до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов'язуються припинити використання енергії з вугілля.

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