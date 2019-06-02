ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство Германии продолжит работу, несмотря на отставку председателя СДПГ, - Меркель

Новости » Политика    02.06.2019 - 21:20
Правительство Германии продолжит работу, несмотря на отставку председателя СДПГ, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель сообщила, что правительство продолжит работу со всей ответственностью

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что несмотря на отставку лидера Социал-демократической партии Германии Андреа Налес, правительство будет продолжать работу под ее руководством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Меркель заверила, что они продолжат работу правительства со всей серьезностью.

"И в первую очередь - со всей ответственностью", - заявила канцлер Германии.

Также Меркель сообщила, что уважает решение Налес об отставке и назвала ее "социал-демократкой до глубины души".

"Я много лет работала с ней и когда она была федеральным министром труда и социальных вопросов, и когда она работала лидером партии и фракции СДПГ", - заявила Меркель.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер СДПГ уходит в отставку после провала кампании в Европарламент. Лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес отметила, что решила уйти с должности председателя партии СДПГ, а также фракции в немецком парламенте, по ее словам, в начале недели она сообщит о мотивах своего решения.

Главы МИД Германии и Франции сделали совместное заявление после встречи с Зеленским В Германии рассказали, когда ожидать решения о признании Голодомора
Новости Украины ГерманияправительствоАнгела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь