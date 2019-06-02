Правительство Германии продолжит работу, несмотря на отставку председателя СДПГ, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель сообщила, что правительство продолжит работу со всей ответственностью

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что несмотря на отставку лидера Социал-демократической партии Германии Андреа Налес, правительство будет продолжать работу под ее руководством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Меркель заверила, что они продолжат работу правительства со всей серьезностью.

"И в первую очередь - со всей ответственностью", - заявила канцлер Германии.

Также Меркель сообщила, что уважает решение Налес об отставке и назвала ее "социал-демократкой до глубины души".

"Я много лет работала с ней и когда она была федеральным министром труда и социальных вопросов, и когда она работала лидером партии и фракции СДПГ", - заявила Меркель.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер СДПГ уходит в отставку после провала кампании в Европарламент. Лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес отметила, что решила уйти с должности председателя партии СДПГ, а также фракции в немецком парламенте, по ее словам, в начале недели она сообщит о мотивах своего решения.