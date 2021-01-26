Правительство Эстонии впервые возглавила женщина

Фото: Кая Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)

В Эстонии во вторник, 26 января, вступило в должность новое правительство. Премьер-министром стала Кая Каллас - первая женщина во главе правительства в истории Эстонии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что 43-летняя Кая Каллас является бывшим депутатом Европарламента, а также представительницей "Партии реформ".

"Первое, с чем мы собираемся справиться, это кризис здравоохранения", - сказала Каллас.

Первое заседание нового правительства пройдет сегодня, 26 января, в 14:00 по местному времени.

Также в состав правительства вошли от "Центристской партии":

Министр окружающей среды - Тынис Мельдер;

Министр культуры - Аннели Отт;

Министр экономики и инфраструктуры - Таави Аас;

Министр государственного управления - Яак Ааб;

Министр внутренних дел - Кристьян Яани;

Министр здравоохранения и труда - Танель Кийк;

Министр иностранных дел - Эва-Мария Лийметс.

От "Партии реформ":

Министр финансов - Кейт Пентус-Розиманнус;

Министр социальной защиты - Сигне Рийсало;

Министр обороны - Калле Лаанет;

Министр сельской жизни - Урмас Круузе;

Министр образования - Лийна Керсна;

Министр внешней торговли - Андрес Сутт;

Министр юстиции - Марис Лаури.

Напомним, 13 января премьер-министр Эстонии Юри Ритас подал в отставку на фоне коррупционного скандала.