Правительство Эстонии впервые возглавила женщина
Эстония, Вторник 26 января 2021 11:17
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Фото: Кая Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)
В Эстонии во вторник, 26 января, вступило в должность новое правительство. Премьер-министром стала Кая Каллас - первая женщина во главе правительства в истории Эстонии.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что 43-летняя Кая Каллас является бывшим депутатом Европарламента, а также представительницей "Партии реформ".
"Первое, с чем мы собираемся справиться, это кризис здравоохранения", - сказала Каллас.
Первое заседание нового правительства пройдет сегодня, 26 января, в 14:00 по местному времени.
Также в состав правительства вошли от "Центристской партии":
- Министр окружающей среды - Тынис Мельдер;
- Министр культуры - Аннели Отт;
- Министр экономики и инфраструктуры - Таави Аас;
- Министр государственного управления - Яак Ааб;
- Министр внутренних дел - Кристьян Яани;
- Министр здравоохранения и труда - Танель Кийк;
- Министр иностранных дел - Эва-Мария Лийметс.
От "Партии реформ":
- Министр финансов - Кейт Пентус-Розиманнус;
- Министр социальной защиты - Сигне Рийсало;
- Министр обороны - Калле Лаанет;
- Министр сельской жизни - Урмас Круузе;
- Министр образования - Лийна Керсна;
- Министр внешней торговли - Андрес Сутт;
- Министр юстиции - Марис Лаури.
Напомним, 13 января премьер-министр Эстонии Юри Ритас подал в отставку на фоне коррупционного скандала.