Уряд Естонії вперше очолила жінка
Естонія, Вівторок 26 січня 2021 11:17
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Фото: Кая Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)
В Естонії у вівторок, 26 січня, набула посаду новий уряд. Прем'єр-міністром стала Кая Каллас - перша жінка на чолі уряду в історії Естонії.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Наголошується, що 43-річна Кая Каллас є колишнім депутатом Європарламенту, а також представницею "Партії реформ".
"Перше, з чим ми збираємося впоратися, це криза здоров'я", - сказала Каллас.
Перше засідання нового уряду відбудеться сьогодні, 26 січня, о 14:00 за місцевим часом.
Також до складу уряду увійшли від "Центристської партії":
- Міністр навколишнього середовища - Тиніс Мьольдер;
- Міністр культури - Аннелі Отт;
- Міністр економіки та інфраструктури - Тааві Аас;
- Міністр державного управління - Яак Ааб;
- Міністр внутрішніх справ - Крістьян Яані;
- Міністр охорони здоров'я і праці - Танель Кійк;
- Міністр закордонних справ - Ева-Марія Лійметс
Від "Партії реформ":
- Міністр фінансів - Кейт Пентус-Розіманнус;
- Міністр соціального захисту - Сігне Рійсало;
- Міністр оборони - Калле Лаанет;
- Міністр сільського життя - Урмас Круузе;
- Міністр освіти - Лийна Керсна;
- Міністр зовнішньої торгівлі - Андрес Сутт;
- Міністр юстиції - Маріс Лаурі.
Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Естонії Юрі Рітас подав у відставку на тлі корупційного скандалу.