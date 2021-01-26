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Уряд Естонії вперше очолила жінка

Естонія, Вівторок 26 січня 2021 11:17
Уряд Естонії вперше очолила жінка
Фото: Кая Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)
Автор: Игорь Литвиненко

В Естонії у вівторок, 26 січня, набула посаду новий уряд. Прем'єр-міністром стала Кая Каллас - перша жінка на чолі уряду в історії Естонії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Наголошується, що 43-річна Кая Каллас є колишнім депутатом Європарламенту, а також представницею "Партії реформ".

"Перше, з чим ми збираємося впоратися, це криза здоров'я", - сказала Каллас.

Перше засідання нового уряду відбудеться сьогодні, 26 січня, о 14:00 за місцевим часом.

Також до складу уряду увійшли від "Центристської партії":

  • Міністр навколишнього середовища - Тиніс Мьольдер;
  • Міністр культури - Аннелі Отт;
  • Міністр економіки та інфраструктури - Тааві Аас;
  • Міністр державного управління - Яак Ааб;
  • Міністр внутрішніх справ - Крістьян Яані;
  • Міністр охорони здоров'я і праці - Танель Кійк;
  • Міністр закордонних справ - Ева-Марія Лійметс

Від "Партії реформ":

  • Міністр фінансів - Кейт Пентус-Розіманнус;
  • Міністр соціального захисту - Сігне Рійсало;
  • Міністр оборони - Калле Лаанет;
  • Міністр сільського життя - Урмас Круузе;
  • Міністр освіти - Лийна Керсна;
  • Міністр зовнішньої торгівлі - Андрес Сутт;
  • Міністр юстиції - Маріс Лаурі.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Естонії Юрі Рітас подав у відставку на тлі корупційного скандалу.

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