Правительство Чехии во главе с Бабишем подало в отставку

Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подало в отставку. Теперь президент Милош Земан должен принять отставку Кабинета министров и назначить нового премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDNES .

Согласно Конституции Чехии, правительство должно уйти в отставку после заседания учредительного собрания после выборов, которые завершились в среду, 10 ноября. Заявление об отставке было получено канцелярией президента в 8:30 утра в четверг, 11 ноября.

Согласно Конституции, глава государства поручает правительству, отставка которого принята, выполнение своих функций до назначения нового Кабинета министров.

Однако правительство Андрея Бабиша соберется в пятницу утром, чтобы принять ряд мер, которые призваны мотивировать людей к вакцинации от COVID.