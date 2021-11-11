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Уряд Чехії на чолі з Бабішем подав у відставку

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Четвер 11 листопада 2021 14:29
Уряд Чехії на чолі з Бабішем подав у відставку Фото: прем'єр Чехії Андрій Бабіш (flickr.com//finnishgovernment)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Чехії на чолі з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем подав у відставку. Тепер президент Мілош Земан повинен прийняти відставку Кабінету міністрів і призначити нового прем'єр-міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDNES.

Згідно з Конституцією Чехії, уряд повинен піти у відставку після засідання Установчих зборів після виборів, які завершилися в середу, 10 листопада. Заява про відставку була отримана канцелярією президента о 8: 30 ранку в четвер, 11 листопада.

Згідно з Конституцією, глава держави доручає уряду, відставка якого прийнята, виконання своїх функцій до призначення нового Кабінету Міністрів.

Проте уряд Андрія Бабіша збереться в п'ятницю вранці, щоб вжити ряд заходів, які покликані мотивувати людей до вакцинації від COVID.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Мілош Земан доручив главі Громадянської демократичної партії почати переговори про формування нового уряду.

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