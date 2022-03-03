Правительство будет вовремя выплачивать пенсии и зарплаты, - Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что все зарплаты, пенсии и прочие социальные выплаты будут выплачены вовремя. Поступления в госбюджет перевыполняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министра финансов Украины Сергея Марченко.

По словам министра финансов Украины, финансовая система страны работает бесперебойно и эффективно даже в условиях военного времени. Перевыполнение поступлений в госбюджет в феврале составляет более 24 млрд. грн.

Марченко заверил, что государство выплатит все социальные обязательства. Пенсии, зарплаты, соцвыплаты будут выплачиваться своевременно и в полном объеме. Министр также отметил, что на этой неделе был проведен первый аукцион военных облигаций. Государству удалось привлечь на нужды армии и бюджета более 8 млрд. грн. Такие аукционы будут проводиться и в дальнейшем.