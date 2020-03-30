Правительство в ближайшие дни представит сценарий дальнейших действий во время карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство в ближайшее время подготовит план дальнейших действий страны во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Свобода слова" на ICTV.

Шмыгаль отметил, что сейчас разрабатываются несколько сценариев жизни населения во время эпидемии коронавируса.

"Разработаны и проанализированы несколько сценариев ... в течение нескольких дней мы представим, как мы будем двигаться дальше", - сказал премьер-министр.

По его словам, карантин может быть кратковременный, но жестким, так и долговременным с введением отдельных санитарных норм, таких как масочный режим.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин до 24 апреля в связи с пандемией коронавируса, а также ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны.

РБК-Украина писало, что в Украине по состоянию на 22:00 30 марта лабораторно подтверждено 548 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. 13 человек умерли.