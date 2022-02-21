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Правительство Австрии создало "кризисный кабинет" для реагирования на агрессию РФ

Автор: Мария Кучерявец

Федеральное правительство Австрии учредило "кризисный кабинет" по "российско-украинскому конфликту". В него вошли канцлер и руководители ключевых министерств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на федерального канцлера Австрии Карла Негаммера в Twitter.

"С этого момента мы создаем" кризисный кабинет" по российско-украинскому конфликту. В ближайшие дни состоятся интенсивные и регулярные обсуждения по поводу мер, необходимых, чтобы наилучшим образом среагировать на различные сценарии", - написал Негаммер.

Канцлер Австрии призвал российское правительство "сделать все возможное, чтобы остановить спираль насилия и прекратить военные действия".

По информации местного издания, во вновь созданный "кризисный кабинет", кроме канцлера, вошли министр иностранных дел Александер Шалленберг, министр внутренних дел Гергард Карнер, министр обороны Клаудиа Таннер и министр энергетики Леоноре Гевесслер.

Также указано, что в случае начала вторжения РФ в Украину будет созван Национальный совет безопасности, куда входят и представители оппозиционных партий.

Так, уже сегодня канцлер пригласил членов "кризисного кабинета" вместе с руководителями парламентских фракций на совместный брифинг с экспертами разведывательных служб.

Напомним, недавно глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что ситуация на Донбассе на линии разграничения является "достаточно депрессивной" и назвал недопустимым чертить границы танками в 21 веке.

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АвстрияВторжение России в Украину