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Спецслужбы США заявили об атаке хакеров на правительственные сети

Автор: РБК-Украина

Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) обнаружило хакерскую атаку на правительственные сети. Данных о том, что именно хакеры могли получить после взлома, нет.

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Об этом говорится на сайте агентства.

Атака проводилась на федеральном уровне, а также уровне территорий, резерваций и штатов.

Допускают, что атака связана с выборами, но в то же время, достоверных данных о том, что она была совершена, чтобы была скомпрометирована достоверность сведений о выборах, нет.

Напомним, в США Федеральный суд Северного округа штата Калифорнии приговорил к 7 годам и 4 месяцам заключения гражданина РФ Евгения Никулина. Его признали виновным во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году.

Ранее осужденный в Соединенных Штатах российский хакер Роман Селезнев признал вину в краже двух миллионов долларов с помощью взлома кредитных карт.

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