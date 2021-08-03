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В правительственном районе Кабула произошел мощный взрыв

Автор: Дмитрий Левицкий

В центре столицы Афганистана вечером 3 августа прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в правительственном районе Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Взрыв произошел недалеко от дипломатических корпусов и оживленной рыночной площади, где находится множество правительственных зданий, в том числе президентский дворец, а также ряд посольств и офисов международных средств массовой информации и агентств по оказанию помощи.

Инцидент произошел на фоне ожесточенных боев между правительственными войсками и боевиками движения "Талибан". Однако пока ни одна из действующих на территории Афганистана террористических групп не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

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КабулВзрывТерактАфганистан