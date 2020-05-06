В правительстве разъяснили порядок выплат на детей ФЛП

Выплаты пособий на детей до 10 лет физических лиц - предпринимателей первой и второй группы начинаются сегодняшнего дня. Об этом на брифинге сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Как отметила министр, речь идет о поддержке семей малых предпринимателей, которые воспитывают детей.

"Именно сегодня предприниматели, которые работаю на упрощенной системе налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, могут воспользоваться возможностью получить финансовую помощь на каждого ребенка до 10 лет", - сказала она.

По ее словам, пособия смогут получить ФЛП, которые платили налог в прошлом году. Для этого необходимо обращение одного из родителей или опекуна.

"Министерство социальной политики разработало и внедрило электронный сервис на сайте Минсоцполитики, через который можно подать заявление и документы для назначения помощи", - сообщила она.

Кроме того, документы также можно подать по почте или через приложение "Дия", сообщила министр.

Как сообщало РБК-Украина Кабинет министров ввел дополнительные выплаты на период карантина для физических лиц-предпринимателей. Выплаты будут предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1 779 грн; для детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет - 2 218 гривен).

Напомним, Кабинет министров выделил 1,6 млрд грн из бюджетного фонда борьбы с COVID-19 для помощи на детей физических лиц-предпринимателей. Такое решение правительства даст возможность провести выплаты пособий на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей физических лиц-предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога.