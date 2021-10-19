ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В правительстве Испании высказались за отмену неприкосновенности короля

Новина українською →
Испания, Вторник 19 октября 2021 03:59
В правительстве Испании высказались за отмену неприкосновенности короля Фото: король Испании Филипп VI (flickr.com/unirioja)
Автор: Анна Полисученко

Председатель правительства Испании Педро Санчес высказался за отмену неприкосновенности короля, закрепленной в конституции страны. По его словам, неприкосновенность короля в Испании является продуктом другой эпохи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

"Я думаю, что у главы государства нет необходимости в этом статусе", - заявил он.

Глава правительства отметил, что он хотел бы начать дискуссию с целью обновления конституции страны, которая закрепляет неприкосновенность монарха.

"Филипп VI защищает свой способ выполнять роль главы государства по-современному. Уже приняты меры для повышения прозрачности. Я говорил это публично, я считаю, что это условие не является обязательным для главы государства", - добавил Санчес.

В статье 56.3 Конституции Испании говорится, что "личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности". Ранее Санчес также не исключал возможности внести изменения в основной закон страны, чтобы ограничить неприкосновенность монарха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Король Филипп VI
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров