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В уряді Іспанії висловилися за скасування недоторканності короля

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Іспанія, Вівторок 19 жовтня 2021 03:59
В уряді Іспанії висловилися за скасування недоторканності короля Фото: король Іспанії Філіп VI (flickr.com/unirioja)
Автор: Анна Полисученко

Голова уряду Іспанії Педро Санчес висловився за скасування недоторканності короля, закріпленої в конституції країни. За його словами, недоторканність короля в Іспанії є продуктом іншої епохи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

"Я думаю, що у глави держави немає необхідності в цьому статусі", - заявив він.

Глава уряду зазначив, що він хотів би почати дискусію з метою оновлення конституції країни, яка закріплює недоторканність монарха.

"Філіп VI захищає свій спосіб виконувати роль глави держави по-сучасному. Вже вжито заходів для підвищення прозорості. Я говорив це публічно, я вважаю, що ця умова не є обов'язковою для глави держави", - додав Санчес.

У статті 56.3 Конституції Іспанії йдеться, що "особа короля недоторканна, і він не підлягає відповідальності". Раніше Санчес також не виключав можливості внести зміни в основний закон країни, щоб обмежити недоторканність монарха.

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Король Филипп VI
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