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В правительстве готовят оптимальную модель функционирования рынка газа

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 12:15
В правительстве готовят оптимальную модель функционирования рынка газа Фото: Шмыгаль поручил готовить новую модель рынка газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В правительстве состоялось совещание с представителями Минэнерго, Минфина, НКРЭКУ, НАК "Нафтогаз" об обеспечении бесперебойной работы теплоснабжающих организаций. Также обсуждался решения долговых проблем.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

"Поручил профильным министерствам и ведомствам разработать оптимальную модель для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - написал премьер.

По его словам, также нарабатывается концепция, "чтобы города и коммунальные предприятия (ТКЭ) были заинтересованы закупать газ летом по более выгодным ценам и автоматически имели ресурс на следующую зиму".

Напомним, Верховная рада во время внеочередного заседания 13 апреля планирует обратиться к Кабинету министров об отмене повышения тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, предлагается вернуть государственное регулирование цен на газ и распределение газа и ввести годовой мораторий на повышение цен на энергоносители.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр. С 1 апреля действуют рыночные тарифы, но поставщики оставили цены на прежнем уровне.

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