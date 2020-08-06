Правительства стремятся не поддаваться требованиям террористов, - эксперт США

Публичные уступки требованиям террористов могут стимулировать новые теракты. Такое мнение выразила бывший директор по вопросам Украины, России и Евразии Совбеза США при администрации президента Билла Клинтона и один из ведущих американских экспертов в сфере борьбы с терроризмом Джессика Стерн.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Взрывная тенденция: что стоит за всплеском терроризма в Украине".

"Правительства, как правило, стремятся не поддаваться требованиям террористов, чтобы избежать стимулирования новых атак. Но это не значит, что они всегда добиваются успеха. В свою очередь, террористы часто копируют друг друга", - сказала Стерн в комментарии РБК-Украина.

Она также отметила, что в отношении таких террористов, как Максим Кривош или Сухроб Каримов, не совсем корректно применять термин "одиночка", ведь их действиями часто движут идеологии, с которыми они познакомились в интернете, или их психологическое состояние.

"Среди "одиночек", которых я изучала, я заметила, что нередко можно увидеть сочетание политических мотивов и личных, психологических мотивов. Прямо сейчас мы видим много экстремистов, стимулируемых различными аспектами пандемии - слишком много времени в одиночестве и/или онлайн, страх, экономические проблемы и т. д", - сказала Стерн.

Напомним, 3 августа в центре Киева Сухроб Каримов захватил отделение "Универсал Банк", угрожая взорвать бомбу; его задержали во время того, как он, по собственному требованию, давал интервью одному из каналов.

До этого, 21 июля, Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров автобуса в Луцке, он был вооружен и требовал от украинского правительства и президента записать видео с текстом "Фильм" Земляне" 2005 года - смотреть всем"; после того как Владимир Зеленский выполнил требование он отпустил заложников и был задержан.