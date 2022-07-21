Как правильно выбрать солнцезащитные очки: полезные советы

Выбрать очки, казалось бы, проще простого — находишь в оптике или на страницах интернет-магазина модель, которая нравиться и покупаешь. Внешний вид очков, безусловно, важен, но вот как убедится, что они подойдут по размеру, действительно качественные и хорошо справляются со своим главным предназначением — защитой глаз от солнца? А вот для этого понадобится знать парочку полезных советов, которыми делимся далее.

Как определить нужный размер очков

Тут можно воспользоваться сразу двумя простыми способами.

Способ 1. Используйте размер своих старых и проверенных очков.

Если у вас уже есть очки от солнца и они вам хорошо подходят, обратите внимание на маркировку в виде трех чисел на их заушнике. Это и есть ваш размер очков.

Если маркировку невозможно рассмотреть или она затерлась из-за длительного ношения очков, воспользуйтесь вторым способом.

Способ 2. Определите размер очков самостоятельно.

Замеряйте параметры оправы с помощью простой линейки, а именно:

ширину проема для линзы;

ширину переносицы;

длину заушника (от шарнира до кончика).

Те измерения в миллиметрах, которые вы получите и будут обозначать размер очков. Он должен выглядеть следующим образом: 55-17-145 (цифры приведены в качестве примера).

От правильно подобранного размера очков зависит их комфорт в ношении. Если очки будут великоваты, они будут постоянно «двигаться» и соскальзывать, а если маловаты — давить на виски и переносицу. Поэтому покупая аксессуар всегда обращайте внимание на его размер и по возможности меряйте.

Какие очки выбирать для качественной защиты глаз

Многие ошибочно считают, что чем темнее линзы очков, тем лучше они блокируют солнечные лучи. Это не так, и скорее даже наоборот. UV-фильтр (фильтр для защиты глаз от ультрафиолета) не влияет на цвет линз, и действительно качественные очки часто имеют относительно светлые линзы. Выбирая очки советуем учитывать следующие рекомендации: