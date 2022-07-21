Как правильно выбрать солнцезащитные очки: полезные советы

Выбрать очки, казалось бы, проще простого — находишь в оптике или на страницах интернет-магазина модель, которая нравиться и покупаешь. Внешний вид очков, безусловно, важен, но вот как убедится, что они подойдут по размеру, действительно качественные и хорошо справляются со своим главным предназначением — защитой глаз от солнца? А вот для этого понадобится знать парочку полезных советов, которыми делимся далее.
Тут можно воспользоваться сразу двумя простыми способами.
Способ 1. Используйте размер своих старых и проверенных очков.
Если у вас уже есть очки от солнца и они вам хорошо подходят, обратите внимание на маркировку в виде трех чисел на их заушнике. Это и есть ваш размер очков.
Если маркировку невозможно рассмотреть или она затерлась из-за длительного ношения очков, воспользуйтесь вторым способом.
Способ 2. Определите размер очков самостоятельно.
Замеряйте параметры оправы с помощью простой линейки, а именно:
Те измерения в миллиметрах, которые вы получите и будут обозначать размер очков. Он должен выглядеть следующим образом: 55-17-145 (цифры приведены в качестве примера).
От правильно подобранного размера очков зависит их комфорт в ношении. Если очки будут великоваты, они будут постоянно «двигаться» и соскальзывать, а если маловаты — давить на виски и переносицу. Поэтому покупая аксессуар всегда обращайте внимание на его размер и по возможности меряйте.
Многие ошибочно считают, что чем темнее линзы очков, тем лучше они блокируют солнечные лучи. Это не так, и скорее даже наоборот. UV-фильтр (фильтр для защиты глаз от ультрафиолета) не влияет на цвет линз, и действительно качественные очки часто имеют относительно светлые линзы. Выбирая очки советуем учитывать следующие рекомендации:
очки солнцезащитные мужские лучше выбирать с поляризацией, так как такие очки блокируют блики и лучше подходят для тех, кто постоянно за рулем;
линзы очков из качественных полимеров лучше защищают сетчатку глаза от попадания вредных A и B лучей;
если вы носите очки для зрения, обратите внимание на модели с фотохромным покрытием — они предназначены и для зрения, и для защиты от солнца;
всегда обращайте внимание на наличие UV-фильтра. Большинство производителей указывают степень UV-защиты на линзе своих очков в виде отметок UV380 или UV400.