Как правильно выбрать горный велосипед?

Горный велосипед — однозначный лидер среди моделей двухколесного транспорта. В нем можно с легкостью не только покорять горные вершины, но и ездить по городу либо осваивать экстремальную езду по бездорожью.

Особенности горных велосипедов

Горный велосипед становится для владельцев не только средством передвижения, но и своеобразным личным тренером, отлично совершенствующим тело. В числе основных преимуществ и особенностей этого вида транспорта стоит выделить:

универсальность — применять этот транспорт можно практически на любых трассах и с любыми навыками вождения;

доступность — хорошие горные модели стоят относительно недорого;

выбор комплектующих — в случае поломки вам будет несложно найти новые детали;

долговечность — горный велосипед купить стоит и тем, кто хочет, чтобы их двухколесный друг прослужил долгие годы;

усовершенствованные модели — производители постоянно совершенствуют велосипеды этого сегмента, поэтому у вас есть все шансы приобрести транспорт с огромным количеством функций и возможностей.

В то же время важно учитывать, что горные модели имеют достаточно высокий вес (12-15 кг), а их комплектация, как правило, рассчитана на тренировки, а не на идеальный комфорт велосипедиста. Также стоит помнить, что большинство моделей имеет слабый накат по асфальту.

Как выбрать горный велосипед?

Если вы точно решили остановить свой выбор на горных моделях, обратите внимание на несколько нюансов:

расстояние от седла до руля должно быть таким, чтобы вы могли свободно сидеть, не чувствуя скованности или напряжения;

после покупки обязательно протестируйте велосипед на разных дорогах;

узнайте детальнее о функционале транспорта;

выбирайте модель также в зависимости от пола;

отдавайте предпочтение только моделям от проверенных производителей;

тип тормозов, диаметр колес, размер и материал рамы, возрастная группа — все эти параметры также являются значимыми;

дизайн — это уже вопрос ваших личных предпочтений.

Горный велосипед — идеальная модель для человека, который планирует кататься практически везде, начиная от ровных трасс для велосипедистов и заканчивая самыми неровными дорогами. При необходимости вы можете модифицировать своего двухколесного друга, делая его еще более функциональным.

Такая модель неприхотлива в использовании, бюджетная и является самым неубиваемым вариантом. Именно такой велосипед будет хорош как для новичков, только осваивающих езду, так и для профессионалов, смело справляющихся с самыми разными маршрутами.