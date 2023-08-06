Не правильно оцінюють свої перспективи. Подоляк відповів на заяву РФ про переговори з Україною

"Тому будь-які "політико-дипломатичні" формати за участю Росії не можуть бути використані. Очевидно, що військова контроперація з відновлення цілісності території України, примусу Росії до дотримання норм міжнародного права та забезпечення масштабних виплат за накопичені військові злочини буде продовжена", - заявив він.

Подоляк додав, що тільки значні тактичні поразки Росії на фронті можуть мати явний вплив на нинішню російську політичну еліту.

Що передувало

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив виданню The New York Times, що на поточний момент для укладення мирної угоди з Україною немає підстав.

При цьому він додав, що Кремль має намір контролювати окуповані території України.

"Ми просто хочемо контролювати всі ті території, які тепер записані в нашій Конституції як наші", - заявив Пєсков.

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