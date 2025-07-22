"Правильно бояться - розчавимо": українські зернові агрохолдинги найпотужніші в Європі

Українські аграрії сьогодні задають темп на міжнародному ринку. Великі агрохолдинги мають унікальні переваги.
Про це сказав президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ЦЕС.
За його словами, українських холдингів багато, вони величезні, потужні. В межах Європи таких масштабів не уявляють. "По зернових: правильно бояться - розчавимо. А нічого не зробиш із цим - це об’єктивні речі", - сказав він.
"У нас у Дніпропетровській області поле - 800 гектарів чорнозему прямокутником, у фермера 15 тисяч гектарів, велика техніка - мінімальна собівартість. А інший має 20 гектарів - яка там собівартість?" - пояснює Баштанник.
Ефективність українських агрохолдингів вже не викликає сумнівів і визнається навіть на Заході. "10-15 років тому ми бігали в Європу дивитися технології. Тепер - вони до нас приїжджають", - заявив він.
Баштанник нагадав ситуацію із блокадою українського кордону польськими фермерами у 2023 році. За його словами, конфлікт був більше політичним, ніж економічним.
"99,9% зерна з України їхало не в Польщу, а транзитом у Гданськ. Але польські фермери цього не розуміли", - зазначив він.
Він також підкреслив, що Україну більше цікавлять ринки Китаю, Азії та Північної Африки, ніж європейські.
Незважаючи на потужність агрохолдингів, Баштанник вважає, що вони не вирішують проблеми сільської інфраструктури.
"Холдинг у селі створює 3 сторожі й 2 тракториста. А фермер - більше робочих місць. Він живе на місці. Він ефективніший для села", - каже експерт.
Також він зазначає, що чимало малих фермерів працюють у тіні, тоді як великі компанії - публічні та відкриті.
"У холдингів немає вибору - все біле, офіційний експорт, біла зарплата. Дрібні фермери - тіньовий ринок", - наголошує Баштанник.
Плодово-ягідний сектор, за словами Баштанника, має ще більший потенціал для розвитку сіл, ніж зерновий.
"20 гектарів лохини - це вже 100 робочих місць. Холдинг такого не створить ніколи", - заявив він.
Деякі великі компанії вже створюють ягідно-плодові кластери, аби вирішити проблему зайнятості в селах.
"Ягідний сектор створює набагато більше робочих місць на місцях. І це - майбутнє регіонального розвитку", - переконаний Баштанник.
На завершення він зазначив, що хоча агрохолдинги є домінантами на ринку, більшість землі все ж належить дрібнішим гравцям.
"За статистикою два роки тому холдинги мали 25-30% від загальної площі користування землею. Решта - дрібні фермери", - сказав президент асоціації та додав, що в Європі 99% - дрібні фермери.
Нагадаємо, з 6 червня перестає діяти торговий безвіз між Україною та ЄС, який надавав можливість аграріям продавати продукцію в Європу за високими цінами.
За оцінками НБУ, чисті втрати експорту з урахуванням продовження торгівлі понад квоту і переорієнтації на ринки інших країн протягом червня-грудня складуть близько 800 млн доларів.
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