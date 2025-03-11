Правила автоцивілки в Україні суттєво оновили: платити доведеться більше

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З 1 січня 2025 року в Україні набув чинності закон № 3720-ІХ "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Як зазначається, цей закон передбачає поступове підвищення максимальних розмірів страхової суми до рівнів, що відповідають європейським стандартам

Що передбачає новий закон про автострахування

Новий закон скасовує державне регулювання цін на поліси автоцивільної відповідальності, запроваджуючи індивідуальний підхід до визначення вартості для кожного страхувальника. Також впроваджується обов’язкова модель прямого врегулювання збитків, що дозволяє потерпілому звертатися за врегулюванням страхової події безпосередньо до своєї страхової компанії.

Цей закон посилить захист водіїв та потерпілих у ДТП, проте може призвести до підвищення вартості полісів. Таке підвищення зумовлене збільшенням виплат, скасуванням франшизи та індивідуальним підходом до ціноутворення.

Зокрема, закон № 3720-ІХ передбачає ряд суттєвих змін:

Збільшення сум компенсацій : Тепер можна отримати до 250 тис. гривень на ремонт автомобіля та до 500 тис. гривень на лікування постраждалих у ДТП.

Скасування франшизи : Страхова компанія зобов’язана повністю відшкодовувати збитки без вирахування коштів із винуватця ДТП, тобто винуватець більше не муситиме сплачувати певну суму, зазначену в договорі.

Обов’язкове автострахування для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю : Введено значну знижку – 50% вартості поліса.

Зміна порядку відшкодування збитків: Страховка покриває ремонт без урахування зносу автомобіля, а компанія може оплатити ремонт безпосередньо на офіційній СТО.

З 2025 року також запроваджується система моніторингу наявності полісів автоцивільної відповідальності через камери спостереження, які контролюють швидкість. Кількість штрафів може бути необмеженою, адже за кожної зупинки поліцією водій без страховки буде зобов’язаний сплатити штраф.

Власники автомобілів, які отримали поліс автострахування до 31 грудня 2024 року, не зобов'язані купувати новий поліс – їхня страховка залишиться чинною до завершення терміну дії. Однак компенсація у разі ДТП за «старим» полісом буде здійснюватися відповідно до вимог попереднього закону про автоцивілку.

Раніше потерпіла у ДТП сторона повинна була звертатися за відшкодуванням до страхової компанії винуватця. Однак новий закон запроваджує обов'язкове пряме врегулювання збитків між страховими компаніями. Це означає, що в разі ДТП постраждалий водій зможе звернутися безпосередньо до своєї страхової компанії, а не до винуватця. Важливо, щоб страховик був учасником договору про пряме відшкодування збитків для того, щоб реалізувати цю можливість.

Згідно з новими змінами, скасовується ліміт страхового відшкодування за Європротоколом, що означає можливість отримання більшої компенсації без участі поліції. Однак Національний банк України може згодом встановити новий ліміт, якщо виникне така необхідність.

Скільки коштують нові поліси автоцивілки

Через скасування регулювання цін на автоцивілку та збільшення лімітів виплат вартість страхування суттєво зросте. Деякі страхові компанії вже представили нові тарифи, і в окремих випадках ціна може зрости вдвічі.

Крім цього, раніше деякі категорії громадян, наприклад, учасники бойових дій чи люди з інвалідністю, могли не оформляти автоцивілку, але зараз вона є обов’язковою для всіх. Проте пільгові категорії мають змогу придбати поліс із 50% знижкою. Важливо пам’ятати, що якщо автомобілем пільговика користується особа, яка не має пільг, вона повинна укласти окремий договір страхування.

Вартість автоцивілки залежить від кількох ключових факторів, таких як тип транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажівка, мотоцикл тощо), об’єм двигуна та регіон реєстрації власника авто. Наприклад, чим більший об’єм двигуна, тим вища вартість страховки. Крім того, вік водія також впливає на ціну поліса: для молодих водіїв (до 25 років) та осіб похилого віку (старше 65 років) вартість зазвичай вища, оскільки ці групи вважаються більш ризикованими через статистику ДТП. Ці принципи відповідають міжнародній практиці автострахування.

Щоб розрахувати приблизну вартість автоцивілки, ми використали спеціальний калькулятор, вказавши містом реєстрації Києві, а об’єм двигуна автомобіля – до 1600 см³. Відповідно наступні компанії пропонують страхування автотранспорту на рік за такими цінами:

UNIQA – 4 109 гривень (для водія віком від 18 років без граничної планки 10 227 гривень).

INGO – 4 568 гривень.

Еталон – 4 589 гривень.

USG – 4 701 гривня.

ТАС – 4880 гривень.

VUSO – 5 356 гривень.

Усі вказані автоцивілки включають від 4 до 7 опцій, серед яких ремонт без урахування зносу на станціях технічного обслуговування страхових компаній, покриття відповідальності за майно до 250 тис. Гривень та покриття відповідальності за здоров’я до 500 тис. гривень. Вибираючи страховку, важливо враховувати не лише її вартість, але й швидкість отримання виплат, що може бути ключовим у разі необхідності швидкого врегулювання збитків.

Середній строк отримання виплат за автоцивілкою в Україні зазвичай становить від 5 до 15 робочих днів, залежно від складності випадку та правил конкретної страхової компанії. Важливо уважно вивчати умови договору страхування, оскільки деякі компанії пропонують прискорені виплати за додаткову плату або за певних умов (наприклад, при зверненні до партнерських СТО).