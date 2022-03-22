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Там нет правил, - Зеленский об использовании оружия против Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия применяет против Украины запрещенное оружие, разрушая наши города. Кроме того, страна-агрессор нарушает любые правила ведения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы Украинского государства Суспильному.

Говоря о причиненном вреде от применения неконвенционного оружия, Зеленский указал на полное или частичное уничтожение украинских городов.

"Мы видим, что Волновахи больше нет. Просто нет. Гостомеля почти нет. Неких городов наших нет. Они используют разные крылатые ракеты. Они их применяли также с разных территорий - и из России, и из Беларуси... Можем вам передать все детали - где, что и когда они используются. Но это происходит в принципе каждый день. Ежедневно они используют запрещенное оружие", - заявил президент.

Также он отметил, что для РФ никаких правил и международных конвенций в принципе не существует.

"Они сейчас стягивают с разных направлений, и с сирийских. Им не хватает (военных)... И отношение к пленным тоже мы знаем. Некоторые вещи мы просто не можем показать. Не говорим о том, что эти парни, к сожалению, убиты... Ни о каких конвенциях там речь не идет. Там есть подвалы, многие вещи очень неприятные, которые не связаны с какими-либо правилами войны", - подчеркивает Зеленский.

Война России против Украины длится двадцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины