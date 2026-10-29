ПРАВЕКС БАНК змінює назву на ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК: що це означає для клієнтів

З 30 жовтня 2026 року ПРАВЕКС БАНК, який із 2008 року входить до міжнародної групи INTESA SANPAOLO, працюватиме під брендом та назвою ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК (INTESA SANPAOLO BANK).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу фінансової установи.

Сьогодні INTESA SANPAOLO є однією з провідних банківських груп Європи, що обслуговує понад 21 мільйон приватних і корпоративних клієнтів завдяки своєму багаторічному досвіду та міжнародно визнаному лідерству у сфері консалтингових послуг.

Станом на кінець червня 2026 року обсяг фінансових активів клієнтів INTESA SANPAOLO перевищував 1,5 трлн євро, а кредитний портфель становив майже 440 млрд євро.

INTESA SANPAOLO - найбільша банківська група Італії з розгалуженою міжнародною мережею. Як частина дивізіону міжнародних банків INTESA SANPAOLO, банк входить до міжнародної мережі, що працює в Центральній і Південно-Східній Європі та Єгипті.

Перехід на спільний бренд націлений на посилення впізнаваності міжнародної банківської мережі INTESA SANPAOLO та підкреслення належності її учасників до однієї групи.

Це також відображає зростання стратегічного значення дивізіону міжнародних банків у INTESA SANPAOLO та прагнення використовувати спільні знання й досвід, інновації та можливості мережі для подальшого розвитку.

Водночас кожен банк мережі зберігає міцні зв’язки з місцевим ринком і клієнтами.

Зміна назви не вплине на звичне обслуговування. Клієнти й надалі працюватимуть із тією самою командою фахівців і користуватимуться звичними продуктами та каналами обслуговування. Українська експертиза, взаємна довіра та якість сервісу залишаться незмінними. Усі договори залишаються чинними, а щоденне банківське обслуговування триватиме без перерв.

"Ми змінюємо назву, але наша відданість клієнтам залишається незмінною. Перехід на бренд ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК чіткіше підкреслює, що ми є частиною однієї з провідних банківських груп Європи. Водночас ми зберігаємо те, на чому завжди ґрунтувалася наша робота: знання місцевого ринку та міцні відносини з клієнтами", - коментує голова правління ПРАВЕКС БАНК.

"Новий бренд відображає нашу ідентичність і прагнення й надалі розвиватися, впроваджувати інновації та створювати довгострокову цінність для людей і бізнесу, з якими ми працюємо", - додає він.

Голова правління ПРАВЕКС БАНКУ Семен Бабаєв

Новий бренд поступово з'являтиметься в усіх точках взаємодії з клієнтами банку - у відділеннях, інформаційних і рекламних матеріалах, на вебсайті та в інших цифрових каналах, а також у матеріалах для клієнтів.

Перехід відбуватиметься поетапно, щоб забезпечити зручність і зрозумілість змін для клієнтів та інших зацікавлених сторін.