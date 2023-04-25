UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Працюють сапери. Жителів Київської та Житомирської областей попередили про вибухи

Фото: у двох областях України сьогодні працюватимуть сапери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській та Житомирській області сьогодні, 25 квітня, працюватимуть сапери. Тому жителів попередили про можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську та Житомирську ОВА.

Зазначають, що у Бучанському районі Київської області сьогодні будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Також у північному передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів, оскільки у Вишгородському районі працюватимуть сапери.

"У деяких районах Києва може бути гучно! Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - попереджають киян.

Крім того, протягом доби жителі Житомирського району також можуть чути вибухи через планові роботи спеціальних служб.

Нагадаємо, сапери у Херсонській та Миколаївській областях за тиждень розмінували 170 гектарів сільськогосподарських угідь.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков оцінив, що для повного розмінування України потрібно понад 30 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВибухКиївКиївська областьЖитомир