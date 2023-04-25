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Работают саперы. Жителей Киевской и Житомирской областей предупредили о взрывах

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Киев, Вторник 25 апреля 2023 09:54
Работают саперы. Жителей Киевской и Житомирской областей предупредили о взрывах Фото: в двух областях Украины сегодня будут работать саперы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской и Житомирской области сегодня, 25 апреля, будут работать саперы. Поэтому жителей предупредили о возможных звуках взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую и Житомирскую ОВА.

В Бучанском районе Киевской области сегодня будут уничтожать взрывоопасные предметы. Также в северном пригороде Киева будут раздаваться звуки взрывов, поскольку в Вышгородском районе будут работать саперы.

"В некоторых районах Киева может быть громко! Сохраняйте спокойствие! Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - предупреждают киевлян.

Кроме того, в течение суток жители Житомирского района также могут слышать взрывы из-за плановых работ специальных служб.

Напомним, саперы в Херсонской и Николаевской областях за неделю разминировали 170 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников оценил, что для полного разминирования Украины требуется более 30 лет.

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Взрыв Киев Киевская область Житомир
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