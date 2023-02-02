Працюють піротехніки. Жителів Києва попереджають про можливі вибухи

"Сьогодні, 2 лютого, у Бучанському районі піротехніки ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

Звуки вибухів можуть чути у декількох районів Києва, а також у північно-західному передмісті столиці.

"Зберігайте спокій! В разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", - попереджають у КМВА.

Нагадаємо, у Києві обмежать рух у бік Шулявського мосту через аварію на каналізаційному колекторі на вулиці Вадима Гетьмана.

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