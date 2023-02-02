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Працюють піротехніки. Жителів Києва попереджають про можливі вибухи

Фото: у Києві сьогодні можуть пролунати вибухи (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 2 лютого, поблизу Києва будуть працювати піротехніки. Тому жителів столиці попереджають про звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Сьогодні, 2 лютого, у Бучанському районі піротехніки ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

Звуки вибухів можуть чути у декількох районів Києва, а також у північно-західному передмісті столиці.

"Зберігайте спокій! В разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", - попереджають у КМВА.

Нагадаємо, у Києві обмежать рух у бік Шулявського мосту через аварію на каналізаційному колекторі на вулиці Вадима Гетьмана.

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