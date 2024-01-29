Працював на РФ під час окупації. "Правоохоронцю" з Балаклії загрожує 15 років ув'язнення

Житель міста Балаклія, що у Харківській області, добровільно працював на росіян під час окупації. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, мешканець Балаклії під час окупації добровільно зайняв посаду "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области" До вторгнення росіян українець працював на газовидобувному підприємстві біля Ізюма, але потім добровільно змінив сферу діяльності.

Чоловік виконував накази росіян та незаконно затримував людей і проводив допити. Крім цього він "підтримував громадський порядок" на закріпленій за ним дільниці у місті.

Наразі обвинувачений переховується від українського правосуддя на території РФ, тому його оголошено у розшук.

Колаборанту загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Суди над бойовиками та представниками "ДНР"

У жовтні повідомлялося, що правоохоронці Чехії закінчили розслідування щодо так званого "почесного консула ДНР" Нелі Ліскової. Справу передано до суду.

Уже в листопаді стало відомо, що в Києві бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці, він заряджав ворожі танки.

Нещодавно правоохоронці завершили розслідування кримінальної справи щодо бойовика "ДНР" Артема Жоги. Йому загрожує 12 років в'язниці.

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