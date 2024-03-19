Працював би в McDonald's, якби не він. Роналду назвав бажаний клуб для завершення кар'єри

39-річний нападник прагне повернутився в лісабонський "Спортінг" на схилі кар'єри. Він виховувався у структурі "левів" із 12-ти років.

"Я завершу кар'єру там. Я хочу віддячити їм, навіть якщо проведу там лише один сезон. Вони відшукали мене, коли ніхто не бачив у мені потенціал, і виростили. Без них я, напевне, працював би в McDonald's", – зізнався Роналду.

У нинішньому сезоні форвард провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Контракт португальця з "Аль-Насром" чинний до літа 2025 року.

Хто такий Кріштіану Роналду

Уродженець острова Мадейра, один із найвидатніших футболістів в історії та володар низки рекордів. Вихованець лісабонського "Спортінга", дебютував на професіональному рівні в сезоні 2002/03.

Звідти він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.

У січні 2023-го Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими".