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Працювали в окупованому Криму. Чотирьох суддів засудили за держзраду

Понеділок 18 вересня 2023 23:42
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Працювали в окупованому Криму. Чотирьох суддів засудили за держзраду Фото: Крим (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

До 2014 року засуджені обіймали посади українських суддів на півострові. Після окупації вони сприяли становленню та зміцненню російської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Як з'ясували слідчі, один із суддів причетний до ухвалення незаконних рішень стосовно кримських активістів. Мова йде про події 3 травня 2014 року, коли окупанти заборонили в'їзд до Криму лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву.

Тоді, виступаючи проти окупації півострова, кримські татари перекрили дорогу на кількох ділянках трас. Ці дії активістів було кваліфіковано окупантами як "адміністративне правопорушення". Активістів було притягнуто до "відповідальност".

Вони також зайняли посади "суддів" у незаконно створених Севастопольському міському суді, а також у Сімферопольському та Красногвардійському районних судах Республіки Крим.

За публічного обвинувачення прокуратури вон отримали заочно 12, 13 та 14 років позбавлення волі.

Покарання для окупантів з "ЛНР" і "ДНР"

Нещодавно український суд відправив до в'язниці на 15 років ще шістьох бойовиків з "Л/ДНР". Вони воювали проти ЗСУ, штурмували Маріуполь і Бахмут.

Також повідомлялось, що бойовик "ЛНР" пішов за гроші воювати проти українських захисників і під Соледаром потрапив у полон. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

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