Працюємо задля перемоги. Meest Group та Meest China регулярно допомагають ЗСУ

Логістичний бізнес України добре розуміє, якою важливою є доставка товарів під час війни. Міжнародна поштово-логістична група компаній Meest, яка спеціалізується на закупівлі та доставці товарів з Китаю, США та країн Європи, з початку повномасштабного вторгнення допомагає закуповувати та доставляти необхідні товари для українських захисників та волонтерів: одяг, аптечки, турнікети, спальні мішки, намети, продукти харчування та інші необхідні речі.

Meest Group разом з Meest China частину свого прибутку на постійній основі виділяють на закупівлю необхідної техніки для ЗСУ. Вже з початку 2023 року Meest Group та Meest China загалом передали на потреби армії: 5 автівок, 8 генераторів, 18 прицілів до кулеметів, більше 900 обігрівачів для рук та ніг.

Чи не щомісяця представники бізнесу особисто зустрічаються з військовими для передачі закупленої техніки. На початку лютого необхідне спорядження отримав третій окремий центр сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а саме 1 автомобіль, 18 прицілів до кулеметів, 10 камер гоу-про, 2 системи відеонагляду та 900 обігрівачів.

Остання партія техніки, яка включала 1 автівку, 8 генераторів та обігрівачі, була передана на Бахмутський напрям, що є одним із найгарячіших на зараз. Відео, про те, як Meest China допомагає ЗСУ з коментарями від топ-менеджменту можна подивитись на you-tube каналі за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=7L-c-gKAE-8

Представники бізнесу розуміють важливість справності роботи усієї техніки, яка буде застосовуватись на лінії фронту. Автівки, що передаються силам спеціальних операцій, проходять обв’язкове попереднє тестування по бездоріжжю.

Meest Group та Meest China звертаються до своїх клієнтів та висловлюють велику вдячність за те, що вони продовжують користуватися послугами компаній, підтримують економіку і тим самим вносять свій вклад у наближення перемоги.

Український бізнес розуміє важливість та необхідність постійної регулярної допомоги нашій армії та готовий підтримувати наших бійців до повної перемоги.