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Працює ППО. У Києві збили вже 11 ворожих дронів

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Київ, Середа 14 грудня 2022 08:22
Працює ППО. У Києві збили вже 11 ворожих дронів Фото: сили ППО збили у Києві ще один "Шахед" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони збили у Києві ще один дрон типу "Шахед". Всього захисники збили вже 11 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Повітряна тривога триває! Сили ППО столиці працюють. Збито ще один "Шахед". Станом на 08:00 загальна кількість збитих дронів 11", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що українська ППО збила 10 безпілотників Shahed-136/131. Росія запускає дрони із напрямку східного узбережжя Азовського моря.

У ЗСУ зазначили, що робота ще триває, тому українців закликають дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, що жителі столиці сьогодні прокинулися від вибухів. Пізніше стало відомом, що ворог атакує місто іранськими дронами-камікадзе.

У КМВА повідомили, що уламок від збитого дрона пошкодив дві адміністративні будівлі в Шевченківському районі столиці.

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