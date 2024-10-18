Працює на двох видах палива: Volkswagen представив оновлений кросовер Nivus

Основні зміни – зовні. У кросовера повністю перероблено передню частину, також машина отримала нові фари, також основний повітрозабірник тепер розташований знизу в бампері. Нові задні ліхтарі теж з'єднані смужкою, в бампері з'явилася імітація дифузора. У палітру додані нові кольори кузова Turbo Blue та Titan Blue.

Зміни в салоні скромніші. Так, дизайнери переглянули оббивку сидінь і дверей, встановили сенсорний пульт клімат-контролю,. Медіасистема Volkswagen Play, створена спеціально для бразильських моделей, набула нової графіки та розширеного набору онлайн-можливостей.

Кросовер Nivus оснащується трициліндровим турбомотором 1.0 TSI, шестиступінчастим "автоматом" та переднім приводом. Цікаво, що авто може працювати на двох видах палива. На бензині двигун видає 116 к.с., а на поширеному в Бразилії етанолі – 128 к.с. Оновлений Volkswagen Nivus вже доступний для замовлення за ціною від 24 тисяч доларів.

Окрім того, на першу половину 2025 року призначено дебют версії Nivus GTS. Заявлено, що такий кросовер створений за запитом покупців, і матиме двигун 1.4 TSI. З видимих ​​відмінностей від базової моделі — інші радіаторні грати, ефектні колеса, збільшений спойлер на кормі і чорний декор.