Працівнику ТЦК загрожує в'язниця. Поліція порушила справу через стрілянину під Києвом

Правоохоронці нагадали, що сьогодні, 15 листопада, у мережі розповсюдили відео, на якому чоловік у військовій формі стріляв у іншого чоловіка.

За даними поліції, група оповіщення перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного з підприємств. Під час перевірки документів у водія пасажир вийшов з автомобіля та побіг на територію підприємства.

"У цей момент представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, з власної ініціативи став наздоганяти його і зробив два постріли у повітря. Внаслідок події постраждалих немає", - уточнили правоохоронці.

Слідчі кваліфікували дії представника добровольчого формування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.