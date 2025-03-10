Працівники "Ощадбанку" організували схему крадіжки грошей клієнтів, їх затримано

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова про працівників "Ощадбанку".

Як встановили правоохоронці, шестеро співробітників, включно з керівником відділення, упродовж 2023-2024 років організували злочинну схему, за допомогою якої отримували доступ до рахунків клієнтів.

Зловмисники підміняли фінансові номери телефонів на підконтрольні, що дозволяло їм входити в інтернет-банкінг, перевипускати картки та здійснювати незаконні операції. Для створення ілюзії присутності клієнтів у відділенні шахраї використовували спеціальні програмні засоби для підміни фото. Після перевипуску картки керівник особисто забирав її та обготівковував кошти через банкомати або POS-термінали.

Фото: працівники "Ощадбанку" організували схему крадіжки грошей клієнтів (t.me/UA_National_Police)

Правоохоронці встановили, що у такий спосіб банкіри викрали кошти з 19 рахунків на суму понад мільйон гривень. Під час обшуків у фігурантів вилучено чорнові записи з реквізитами клієнтів, банківські картки та мобільні телефони.

Наразі всім учасникам схеми повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, включно з несанкціонованими діями з інформацією в комп’ютерних системах. Їм загрожує до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися банківською діяльністю.

Варто нагадати, що згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.