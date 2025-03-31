Працівники оборонних підприємств коригували удари по Києву: СБУ затримала агентів РФ

Служба безпеки України затримала ще трьох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які коригували ворожі удари по Києву. Операція контррозвідки відбулася в рамках комплексних заходів, у результаті яких було затримано трьох осіб, один з яких є громадянином РФ.

Фото: Служба безпеки України

За даними розслідування, основним завданням зловмисників було коригування повітряних ударів російських військ по ключових об'єктах столиці України, зокрема оборонних заводах і складах з озброєнням та боєприпасами Сил оборони.

Агенти діяли окремо, але підпорядковувалися одному куратору - співробітнику ГРУ, особу якого вже встановила СБУ.

Один із затриманих російських агентів, який перебував в Україні в "режимі очікування", був активований російською воєнною розвідкою після початку повномасштабного вторгнення.

Для виконання завдання він облаштував спостережний пункт на даху київської багатоповерхівки. Для отримання доступу до цього майданчика агент скористався зв'язками з представником місцевого ОСББ, який мав ключі від технічних приміщень будинку.

Працівники оборонних підприємств

Інші двоє фігурантів - це колишні і діючі працівники оборонних підприємств України.

Один із них збирав інформацію про наслідки ворожих обстрілів, кількість працівників на заводах, а також місця розташування ремонтних баз. Другий випитував у своїх колишніх колег можливі локації для потенційних цілей.

Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків у фігурантів були вилучені комп'ютери, мобільні телефони та документи з агентурними звітами. Також було знайдено квадрокоптер, який один із агентів планував використати для шпигування за оборонними об'єктами.

Затриманим пред'явлено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду та передачу інформації про місцезнаходження підрозділів ЗСУ.

Двоє зловмисників наразі перебувають під вартою без можливості внесення застави, а стосовно третього суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу.